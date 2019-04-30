Восьмилетний мальчик спас сестру от преступника — видео

В американском штате Огайо восьмилетний мальчик спас свою старшую сестру от преступника, который попытался угнать автомобиль в тот момент, когда они находились в нём. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошёл 25 апреля. В какой-то момент бабушка детей припарковалась возле больницы и не заглушила машину. Этим решил воспользоваться 24-летний Дэлвир Сингх, который резко запрыгнул на водительское сиденье и попытался уехать с места преступления.

В этот момент на заднем сиденье находилось двое детей. Мальчик сумел оперативно вытолкнуть свою сестру и выпрыгнуть самостоятельно из авто. История завершилась благополучно: дети не пострадали, а грабитель был задержан через несколько кварталов.