Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за неполадки

Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за технической неполадки. Проблему нашли в клапане подачи жидкого водорода, который является топливом для аппарата. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на компанию Interstellar Technologies.
Ожидается, что неполадка будет устранена в скором времени. Запуск уже запланировали на 2 мая.
Частная ракета должна была подняться в открытый космос,после чего упасть в море на острове Хоккайдо.
「宇宙品質にシフトMOMO3号機 」の5月2日(木)の打上げについては、前日の第2次Go/NoGo判断よりお伝えする予定です。#宇宙品質にシフトMOMO3号機 #ISTMOMO #インターステラテクノロジズ #InterstellarTechnologies pic.twitter.com/PvPw27C3VY— なつのロケット団公式 (@natsuroke) 30 апреля 2019 г.
Стоит отметить, что два предыдущих испытания завершились провалом.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени