Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за неполадки

Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за технической неполадки. Проблему нашли в клапане подачи жидкого водорода, который является топливом для аппарата. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на компанию Interstellar Technologies.

Ожидается, что неполадка будет устранена в скором времени. Запуск уже запланировали на 2 мая.

Частная ракета должна была подняться в открытый космос,после чего упасть в море на острове Хоккайдо.

Стоит отметить, что два предыдущих испытания завершились провалом.