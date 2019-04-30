В отдалённые сёла Приморья бесплатно доставят приставки цифрового ТВ

Приставки для подключения цифрового телевидения в отдалённые сёла Приморья будут доставляться бесплатно, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Отмечается, что в отделения Почты России доставили первые партии цифровых приставок со встроенным тюнером DVB-T2, стоимость которых составляет 990 рублей.
— Доставка до отделения осуществляется бесплатно, — говорится в сообщении.
Отметим, что полный переход телевизионного вещания с аналогового на цифровое пройдёт до 14 октября.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени