В отдалённые сёла Приморья бесплатно доставят приставки цифрового ТВ

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В отдалённые сёла Приморья бесплатно доставят приставки цифрового ТВ

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Фото: © РИА "Новости" / Валерий Мельников

Приставки для подключения цифрового телевидения в отдалённые сёла Приморья будут доставляться бесплатно, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Отмечается, что в отделения Почты России доставили первые партии цифровых приставок со встроенным тюнером DVB-T2, стоимость которых составляет 990 рублей.

Доставка до отделения осуществляется бесплатно, — говорится в сообщении.

Отметим, что полный переход телевизионного вещания с аналогового на цифровое пройдёт до 14 октября.

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