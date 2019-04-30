Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в "Матросской Тишине"

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Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в "Матросской Тишине"

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Фото: © Следственный комитет Российской Федерации

В ходе допроса мужчина подтвердил факт передачи наркотических средств в следственный изолятор.

Следователи задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков в СИЗО "Матросская Тишина". Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Как уточняется, речь идёт о ранее судимом мужчине 1984 года рождения. На допросе подозреваемый подтвердил факт передачи наркотиков в СИЗО.

Задержанному предъявлено обвинение, в скором времени ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, в период с 22 по 24 апреля в "Матросской Тишине" четверо следственно-арестованных получили острое наркотическое отравление. В результате двое мужчин скончались, ещё двое были госпитализированы. К настоящему времени пострадавшие выписаны из больницы. После отравлений арестантов в московских СИЗО начались проверки.

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