Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в "Матросской Тишине"

Следователи задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков в СИЗО "Матросская Тишина". Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.
Как уточняется, речь идёт о ранее судимом мужчине 1984 года рождения. На допросе подозреваемый подтвердил факт передачи наркотиков в СИЗО.
Задержанному предъявлено обвинение, в скором времени ему будет избрана мера пресечения.
Напомним, в период с 22 по 24 апреля в "Матросской Тишине" четверо следственно-арестованных получили острое наркотическое отравление. В результате двое мужчин скончались, ещё двое были госпитализированы. К настоящему времени пострадавшие выписаны из больницы. После отравлений арестантов в московских СИЗО начались проверки.
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