В Пятигорске на площади 2 тысячи кв. метров горит рынок

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В Пятигорске на площади 2 тысячи кв. метров горит рынок

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На рынке города Пятигорска горит один из крупных магазинов. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ЧП.

На кадрах видны клубы густого чёрного дыма, а также можно разглядеть языки пламени. При этом все подъезды к рынку сейчас перекрыты сотрудниками полиции.

Отмечается, что площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. Пожар произошёл в магазине "XXI век".

Информации о погибших и пострадавших не поступало. На месте дежурят кареты скорой помощи.

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