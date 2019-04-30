В Пятигорске на площади 2 тысячи кв. метров горит рынок

На рынке города Пятигорска горит один из крупных магазинов. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ЧП.

На кадрах видны клубы густого чёрного дыма, а также можно разглядеть языки пламени. При этом все подъезды к рынку сейчас перекрыты сотрудниками полиции.

Отмечается, что площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. Пожар произошёл в магазине "XXI век".

Информации о погибших и пострадавших не поступало. На месте дежурят кареты скорой помощи.