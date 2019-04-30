В "Роскачестве" назвали лучшие приложения для бронирования туров

Самостоятельный выбор позволяет путешественникам сэкономить время и денежные средства.

Эксперты "Роскачества" накануне сезона отпусков оценили мобильные приложения туристических агентств по 78 критериям. Лучшими были признаны приложения Level Travel, Travelata.ru и OneTwoTrip.

Специалисты оценивали фильтрацию и сортировку предложений, карточки отелей, перелётов и номеров, возможности по бронированию туров и оплате.

Эксперты рассказали, что среди 22 приложений, участвовавших в исследовании, не было выявлено опасных. Кроме того, все приложения работают стабильно и корректно.

— Бронирование тура в мобильном приложении — это ещё и экономия времени, ведь вам не нужно ехать в турфирму, стоять в очереди, объяснять агенту, как именно вы хотите отдохнуть, — пояснил замруководителя ведомства Илья Лоевский.

По его словам, при грамотном подходе в случае самостоятельного бронирования туров путешественники смогут неплохо сэкономить, так как им не придётся оплачивать работу агента.

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