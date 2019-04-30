Лайф публикует видео пожара, уничтожающего рынок в Пятигорске

Лайф публикует первое видео с места крупного пожара в одном из магазинов на рынке в Пятигорске.

На кадрах видно, как пожарные уже борются с огнём, а вверх поднимается густой чёрный дым. Также можно увидеть, что пламя перекинулось на соседние магазины.

По информации Лайфа, пожарные исключают поджог в качестве причины ЧП, также стало известно, что пострадавших нет.

Ранее Лайф сообщал о пожаре в магазине "XXI век" на рынке в Пятигорске. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.