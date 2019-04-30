Путин отметил вклад императора Акихито в развитие российско-японских отношений

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Путин отметил вклад императора Акихито в развитие российско-японских отношений

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников, AP Photo/Eugene Hoshiko, Pool

Президент России Владимир Путин отметил вклад императора Японии Акихито, который отрёкся от престола, в развитие отношений Москвы и Токио. Глава государства также признателен монарху за внимание к нашей стране. Об этом сообщается в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Хотел бы выразить искреннюю признательность за Ваше внимание к российско-японским отношениям, которые получили заметное развитие в годы Вашего пребывания на императорском престоле, — говорится в телеграмме российского лидера.

Владимир Путин также надеется, что взаимовыгодные отношения между Москвой и Токио и дальше будут укрепляться. Российский лидер пожелал императору Акихито здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия.

Как уже сообщал Лайф, премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито от престола. Ожидается, что уже завтра престол займёт наследный принц Нарухито.

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