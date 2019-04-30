Абэ официально объявил, что император Акихито отречён от престола

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Абэ официально объявил, что император Акихито отречён от престола

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Император Акихито. Фото: © Japan Pool via AP

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил, что император Акихито отречен от престола. Заявление главы правительства зачитал генсек кабмина Ёсихидэ Суга.

Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия,- говорится в заявлении Абэ.

Глава кабмина отметил, что благодарен императору Акихито и императрице Митико за их деятельность.

Ожидается, что уже завтра престол займёт наследный принц Нарухито.

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