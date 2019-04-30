Абэ официально объявил, что император Акихито отречён от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил, что император Акихито отречен от престола. Заявление главы правительства зачитал генсек кабмина Ёсихидэ Суга.
— Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия,- говорится в заявлении Абэ.
Глава кабмина отметил, что благодарен императору Акихито и императрице Митико за их деятельность.
Ожидается, что уже завтра престол займёт наследный принц Нарухито.
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