Учёные заявили о невозможности полного излечения от рака

Впрочем, они нашли наиболее эффективный способ борьбы со злокачественными опухолями.

В большинстве случаев невозможно уничтожить все раковые клетки в организме человека. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на доцента кафедры медицинской химии и молекулярной фармакологии Университета Пердью в США Майкла Вендта.

Кроме того, учёный рассказал о наиболее эффективном способе борьбы со злокачественными опухолями, который получил название lock-'n'-block. Его уже успешно протестировали на животных.

Оказалось, что речь идёт о методе, который блокирует развитие метастазов. Исследователи модифицировали злокачественные клетки молочной железы таким образом, чтобы они производили биолюминесцентный белок люциферазу, внедрили их в организм грызунов в возрасте четырёх недель, после чего удалили опухоль при достижении размеров в 200 кубических миллиметров.