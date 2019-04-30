Горбачёв призвал Москву и Вашингтон к диалогу по стратегической стабильности

Он выразил обеспокоенность возможностью срабатывания ядерных вооружений по причине компьютерного сбоя.

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв считает необходимым безотлагательное возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. Такое мнение он выразил в статье, написанной для издания The Wall Street Journal.

Горбачёв выразил солидарность с мнением бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца, бывшего министра обороны США Уильяма Перри и экс-сенатора США Сэма Нанна, которые ранее заявили о необходимости как можно скорее возобновить диалог между Россией и Соединёнными Штатами по вопросам стратегической стабильности.

— Я также убеждён в том, что ядерное сдерживание вместо того, чтобы защищать мир, ставит его под постоянную угрозу, — написал бывший президент Советского Союза.

Горбачёв отметил, что больше всего его тревожит возможность срабатывания ядерных вооружений по причине технической неполадки, человеческой ошибки или компьютерного сбоя. Экс-президент СССР обратил внимание на значительное число сбоев электроники в различных областях.

Ранее бывший президент СССР заявлял, что мир находится на грани новой конфронтации и новой гонки вооружений.