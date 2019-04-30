Названы самые полезные и самые опасные марки виноградного сока

В исследовании приняли участие образцы восьми брендов: RAISIN/Auchan, "Сады Придонья", "Я", Rich, Artshani, Natur Pur, Globus и Ambrosia Sweet.

Эксперты Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" провели анализ популярных марок виноградного сока. По результатам исследования пять марок — RAISIN/Auchan, "Сады Придонья", Rich, Natur Pur и Globus — производят, как и заявлено, из красного винограда.

При этом в образцах Artshani и Ambrosia Sweet присутствует отклонение уровня винной кислоты. В соке Ambrosia Sweet также практически отсутствуют антоцианины, отвечающие за окраску и полезные свойства винограда.

Марка Artshani не прошла тест на изотопы сахаров, поэтому этот сок не может считаться натуральным виноградным. Соки "Я", Artshani, Ambrosia Sweet содержат повышенное количество лимонной кислоты, отличающееся от заявленного на упаковке.

Наличие пестицидов выявлено только в соке "Сады Придонья", однако их количество не превышает норму, это значит, что образец не опасен для здоровья.

По итогам проведённого исследования Artshani и Ambrosia Sweet включены в чёрный список "Росконтроля". Сок "Я" включён в список товаров с замечаниями. Остальные марки рекомендуются к употреблению.