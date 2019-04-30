Эксперты составили список новых профессий в России

На данный момент в России можно насчитать несколько десятков новых профессий, которые появились на рынке труда за последние годы. В этот список вошли специалисты в области робототехники, беспилотных летательных аппаратов и космоса. Об этом RT рассказали во ВНИИ труда.

— Новые профессии возникают с появлением новых технологий, а значит, нужны специалисты, которые обладают соответствующими знаниями и навыками для выполнения новых функций, — рассказала директор по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

Так, в число новых профессий вошли оператор беспилотников, специалисты по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений. Также появился, например, техник по обслуживанию роботизированного производства.

Появлению новых профессий также способствуют общественные процессы: например, из-за увеличения миграционных потоков появилась профессия специалиста по трудовой миграции.

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