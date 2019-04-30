Следователи начали проверку выступлений Comedy Woman из-за шутки о генерале

Следственный комитет России начал проверку телепрограммы Comedy Woman после обвинений в оскорблении чести генерала Карбышева, которые поступили от его внука. Об этом сообщает Mash.

Сообщается, что проверка началась по двум статьям — клевета и реабилитация нацизма (128 и 354 статьи УК РФ). Добавим, что внук Героя Советского Союза написал заявление на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

Ранее Лайф сообщал, что внук генерал-лейтенанта РККА Дмитрия Карбышева, погибшего от обморожения в немецком концлагере во времена Великой Отечественной войны, потребовал возбудить уголовное дело против шоу Comedy Woman. Поводом для этого стала шутка, прозвучавшая в одном из эфиров 2013 года.

Спустя шесть лет на него обратил внимание российский режиссёр Никита Михалков. В дальнейшем экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева извинилась за эту шутку, заявив, что на тот момент она думала, что эта фамилия вымышленная.