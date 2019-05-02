Электричество от костра и шампуры-самокруты. Лучшие гаджеты для пикника

Электричество от костра и шампуры-самокруты. Лучшие гаджеты для пикника

Фото: © Wacaco, Ленивый шашлычник

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Большие майские выходные в самом разгаре. Кто-то — за границу, кто-то — на дачу, а кто-то — на пикник в лес или парк. Зачастую выбраться на природу — это всё равно что лишиться многих благ цивилизации. Одним это нравится, а другие говорят честно: "Нам некомфортно". Розеток мало, музыки громкой не хватает, да и на земле есть надоело. Но век технологий чрезвычайно богат на разнообразные гаджеты. Сегодня можно купить практически всё, чтобы сделать пикник не менее комфортным, чем досуг дома. Главное — найти эти самые гаджеты. И Лайф решил дать несколько полезных наводок.

Стол и стулья в "чемодане"

Аутентичный пикник — это, конечно, скатерть на лужайке. Но, бывает, возможности расположиться на травке нет. Причин масса: сыро, грязно, насекомые. В таких случаях выбор часто падает на мебель-трансформер. Она, как правило, компактнее домашней утвари, но не очень удобная и устойчивая. К тому же такие наборы — почти всегда отдельные табуреты и отдельный стол. А как насчёт варианта "всё в одном"?

<p>Фото: © <a href="https://www.picnictime.com/product/picnic-table/" target="_blank">Picnic Time, Inc</a></p>

Компания Oniva предлагает "чемодан", который раскладывается в полноценный стол и аж четыре посадочных места. Не будем ручаться за долговечность продукта, но отметим, что материалы конструкции внушают доверие: алюминиевая рама и столешница из ламината. Поражает в этом гаджете и компактность: в сложенном состоянии длина "чемодана" достигает 86 см, высота — 40 см, ширина — 10 см. Весит девайс почти 10 кг, однако в руках с ним никого не заставляют наматывать километры.

Портативная кофемашина для тех, кому невмоготу

Среди офисных работяг распространена зависимость от кофеина. Многие привыкают к горьковатому напитку так сильно, что не могут комфортно прожить без него ни дня. Чего уж там... Знаем людей, которые презирают чай и из горячих напитков пьют либо кофе, либо ничего. Можно, конечно, кофеманам посоветовать сварить напиток заранее и взять с собой в термосе, но он всё равно рано или поздно остынет. Про растворимый порошок в присутствии фанатов кофе лучше не вспоминать вовсе — засмеют.

<p>Фото: © Wacaco</p>

Спастись в походе кофеманам можно, купив портативную кофемашину. Одним из самых известных производителей таких гаджетов является компания Wacaco. Товары этого изготовителя недорогие и хорошо справляются со своей задачей. Засыпаете немного молотого кофе, заливаете кипяток в резервуар, раз 10–15 нажимаете кнопку, нагнетая тем самым давление, и кофе готов. Даже электричества не надо.

Заряжаем смартфон от костра

Огонь в кострище — это хорошо, но кострище надо ещё правильно вырыть или выложить. Да и потом, как-то нерационально использовать огонь просто для того, чтобы было светло и тепло. Особенно когда уже есть приспособления, позволяющие извлекать из пламени больше пользы.

<p>Фото: © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BioLite_Camp_Stove_2.jpg" target="_blank">Wikimedia Commons</a></p>

Взять хотя бы переносную дровяную печку BioLite CampStove, которая энергию тепла преобразует в электричество. На выходе через USB-разъём можно получить до четырёх ватт. Для электрочайника, разумеется, этого не хватит, а для зарядки телефона или включения большинства USB-гаджетов — вполне. Да и потом, зачем чайник, когда у CampStove открытый верх, на который можно поставить любую металлическую посуду и вскипятить воду?

Повербанк на всех и для всего

Впрочем, если электричества от печки маловато, а на природе всё же необходимо включить электрочайник и потом посмотреть телевизор и зарядить парочку ноутбуков, то, конечно же, рынку есть что предложить.

<p>Фото: © anker.com</p>

Компания Anker предлагает гигантский повербанк PowerHouse на 120 000 мАч. Чтобы было проще представить пользу, указанной ёмкости хватит для зарядки 40 iPhone или 15–20 среднестатистических ноутбуков. На выходе четыре USB-разъёма выдают по шесть ампер. У PowerHouse есть также розетка с переменным током — для обычной бытовой техники. Через неё аккумулятор выдаёт до 110 вольт, а этого достаточно для работы многих западных версий телевизоров, утюгов, холодильников и не только.

Кто не работает, тот ест шашлык

Хорошая вылазка на природу — это вылазка с шашлыком. Есть масса рецептов приготовления вкусного мяса на углях. Но всех их объединяет одно: шампуры нужно постоянно вертеть, чтобы кусочки пропеклись равномерно. С этой задачей отлично справляются только люди с недюжинной выдержкой: попробуй, постой часок у мангала, когда в 100 метрах — алкоголь, музыка и досужие беседы.

<p>Фото: © <a href="https://nekruti.ru/gallery/17" target="_blank">Ленивый шашлычник</a></p>

Если вы не из таких, но честь жарить мясо всё равно постоянно выпадает вам, то купите автоматические шампуры. Вариантов и марок — масса. Как правило, они различаются количеством шампуров — от пяти до девяти. Медленное вращение осуществляется за счёт небольшого электропривода, для работы которого не нужна розетка: хватает энергии батареек или съёмных аккумуляторов.

С музыкой веселее

К слову, о музыке. Звуки природы люди, конечно, любят во время пикника, но зачастую недолго. Рано или поздно компания даже самых упрямых интровертов заскучает и захочет музыки. И на этот случай у производителей электроники есть масса предложений. Всё упирается только в запросы.

<p>Фото: © JBL</p>

В первую очередь стоит обратить внимание на мощность и количество динамиков в колонке. Если предстоит вылазка именно за город, на открытую местность, пляж или дачу, например, то можно присмотреться к варианту помощнее. Не забудьте заодно убедиться в наличии защиты от влаги и пыли — лишним не будет. Если собираетесь в лес, то, вероятно, не стоит брать эквивалентную домашнему кинотеатру акустику — пощадите зверюшек. Посиделки в городском парке тоже могут обойтись без супербасов — тут уже людям будете досаждать. Практически у каждого более или менее известного бренда найдётся решение под любой из перечисленных сценариев. JBL, Xiaomi, Philips, Bang & Olufsen, Sony — это только самые популярные марки.

Да будет свет. В лесу и посреди ночи

Современные смартфоны заменяют массу приспособлений. Тот же фонарик в большинстве случаев больше не нужен. Однако если предстоит ночёвка в палатке, вспышка телефона не подойдёт — слишком яркая. Да и поставить или подвесить смартфон не всегда просто. Для такого случая лучше всего обзавестись специальным светильником.

<p>Фото: © biolite</p>

Тот же BioLite предлагает ультракомпактный, но очень функциональный набор — NanoGrid. Основное устройство может служить либо обычным походным фонариком, либо настольной или подвесной лампой. В комплекте идут дополнительные источники освещения, которые можно соединить в одну цепь и получить гирлянду из четырёх лампочек, растягивающуюся до 12 метров. Кроме того, NanoGrid — это ещё и повербанк.

Солнце — самый надёжный аккумулятор

Вдали от розетки батареек много не бывает. Внезапно севший аккумулятор и израсходованные дополнительные батареи могут сыграть с человеком на природе злую шутку. Если вы заядлый походник, рыбак или просто любитель загородного досуга, стоит приобрести хотя бы один аккумулятор, который заряжается от солнечной энергии.

<p>Фото: © <a href="https://bestportablesolargenerators.com/portable-solar-power-powerbook/powerbool-portable-solar-power-solution/" target="_blank">Portable Solar Power</a></p>

Для такого случая тоже много разных предложений. Всё зависит от пожеланий. Есть варианты погрубее и дешевле — от Solar, а есть помощнее и поизящнее — вроде PowerBook. Последний является ещё и записной книжкой со сменными листами.

Автор:
РК
Роман Кильдюшкин
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