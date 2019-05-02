Электричество от костра и шампуры-самокруты. Лучшие гаджеты для пикника

Большие майские выходные в самом разгаре. Кто-то — за границу, кто-то — на дачу, а кто-то — на пикник в лес или парк. Зачастую выбраться на природу — это всё равно что лишиться многих благ цивилизации. Одним это нравится, а другие говорят честно: "Нам некомфортно". Розеток мало, музыки громкой не хватает, да и на земле есть надоело. Но век технологий чрезвычайно богат на разнообразные гаджеты. Сегодня можно купить практически всё, чтобы сделать пикник не менее комфортным, чем досуг дома. Главное — найти эти самые гаджеты. И Лайф решил дать несколько полезных наводок.

Стол и стулья в "чемодане"

Аутентичный пикник — это, конечно, скатерть на лужайке. Но, бывает, возможности расположиться на травке нет. Причин масса: сыро, грязно, насекомые. В таких случаях выбор часто падает на мебель-трансформер. Она, как правило, компактнее домашней утвари, но не очень удобная и устойчивая. К тому же такие наборы — почти всегда отдельные табуреты и отдельный стол. А как насчёт варианта "всё в одном"?

Компания Oniva предлагает "чемодан", который раскладывается в полноценный стол и аж четыре посадочных места. Не будем ручаться за долговечность продукта, но отметим, что материалы конструкции внушают доверие: алюминиевая рама и столешница из ламината. Поражает в этом гаджете и компактность: в сложенном состоянии длина "чемодана" достигает 86 см, высота — 40 см, ширина — 10 см. Весит девайс почти 10 кг, однако в руках с ним никого не заставляют наматывать километры.

Портативная кофемашина для тех, кому невмоготу

Среди офисных работяг распространена зависимость от кофеина. Многие привыкают к горьковатому напитку так сильно, что не могут комфортно прожить без него ни дня. Чего уж там... Знаем людей, которые презирают чай и из горячих напитков пьют либо кофе, либо ничего. Можно, конечно, кофеманам посоветовать сварить напиток заранее и взять с собой в термосе, но он всё равно рано или поздно остынет. Про растворимый порошок в присутствии фанатов кофе лучше не вспоминать вовсе — засмеют.

Спастись в походе кофеманам можно, купив портативную кофемашину. Одним из самых известных производителей таких гаджетов является компания Wacaco. Товары этого изготовителя недорогие и хорошо справляются со своей задачей. Засыпаете немного молотого кофе, заливаете кипяток в резервуар, раз 10–15 нажимаете кнопку, нагнетая тем самым давление, и кофе готов. Даже электричества не надо.

Заряжаем смартфон от костра

Огонь в кострище — это хорошо, но кострище надо ещё правильно вырыть или выложить. Да и потом, как-то нерационально использовать огонь просто для того, чтобы было светло и тепло. Особенно когда уже есть приспособления, позволяющие извлекать из пламени больше пользы.

Взять хотя бы переносную дровяную печку BioLite CampStove, которая энергию тепла преобразует в электричество. На выходе через USB-разъём можно получить до четырёх ватт. Для электрочайника, разумеется, этого не хватит, а для зарядки телефона или включения большинства USB-гаджетов — вполне. Да и потом, зачем чайник, когда у CampStove открытый верх, на который можно поставить любую металлическую посуду и вскипятить воду?

Повербанк на всех и для всего

Впрочем, если электричества от печки маловато, а на природе всё же необходимо включить электрочайник и потом посмотреть телевизор и зарядить парочку ноутбуков, то, конечно же, рынку есть что предложить.

Компания Anker предлагает гигантский повербанк PowerHouse на 120 000 мАч. Чтобы было проще представить пользу, указанной ёмкости хватит для зарядки 40 iPhone или 15–20 среднестатистических ноутбуков. На выходе четыре USB-разъёма выдают по шесть ампер. У PowerHouse есть также розетка с переменным током — для обычной бытовой техники. Через неё аккумулятор выдаёт до 110 вольт, а этого достаточно для работы многих западных версий телевизоров, утюгов, холодильников и не только.

Кто не работает, тот ест шашлык

Хорошая вылазка на природу — это вылазка с шашлыком. Есть масса рецептов приготовления вкусного мяса на углях. Но всех их объединяет одно: шампуры нужно постоянно вертеть, чтобы кусочки пропеклись равномерно. С этой задачей отлично справляются только люди с недюжинной выдержкой: попробуй, постой часок у мангала, когда в 100 метрах — алкоголь, музыка и досужие беседы.

Если вы не из таких, но честь жарить мясо всё равно постоянно выпадает вам, то купите автоматические шампуры. Вариантов и марок — масса. Как правило, они различаются количеством шампуров — от пяти до девяти. Медленное вращение осуществляется за счёт небольшого электропривода, для работы которого не нужна розетка: хватает энергии батареек или съёмных аккумуляторов.

С музыкой веселее

К слову, о музыке. Звуки природы люди, конечно, любят во время пикника, но зачастую недолго. Рано или поздно компания даже самых упрямых интровертов заскучает и захочет музыки. И на этот случай у производителей электроники есть масса предложений. Всё упирается только в запросы.

В первую очередь стоит обратить внимание на мощность и количество динамиков в колонке. Если предстоит вылазка именно за город, на открытую местность, пляж или дачу, например, то можно присмотреться к варианту помощнее. Не забудьте заодно убедиться в наличии защиты от влаги и пыли — лишним не будет. Если собираетесь в лес, то, вероятно, не стоит брать эквивалентную домашнему кинотеатру акустику — пощадите зверюшек. Посиделки в городском парке тоже могут обойтись без супербасов — тут уже людям будете досаждать. Практически у каждого более или менее известного бренда найдётся решение под любой из перечисленных сценариев. JBL, Xiaomi, Philips, Bang & Olufsen, Sony — это только самые популярные марки.

Да будет свет. В лесу и посреди ночи

Современные смартфоны заменяют массу приспособлений. Тот же фонарик в большинстве случаев больше не нужен. Однако если предстоит ночёвка в палатке, вспышка телефона не подойдёт — слишком яркая. Да и поставить или подвесить смартфон не всегда просто. Для такого случая лучше всего обзавестись специальным светильником.

Тот же BioLite предлагает ультракомпактный, но очень функциональный набор — NanoGrid. Основное устройство может служить либо обычным походным фонариком, либо настольной или подвесной лампой. В комплекте идут дополнительные источники освещения, которые можно соединить в одну цепь и получить гирлянду из четырёх лампочек, растягивающуюся до 12 метров. Кроме того, NanoGrid — это ещё и повербанк.

Солнце — самый надёжный аккумулятор

Вдали от розетки батареек много не бывает. Внезапно севший аккумулятор и израсходованные дополнительные батареи могут сыграть с человеком на природе злую шутку. Если вы заядлый походник, рыбак или просто любитель загородного досуга, стоит приобрести хотя бы один аккумулятор, который заряжается от солнечной энергии.

Для такого случая тоже много разных предложений. Всё зависит от пожеланий. Есть варианты погрубее и дешевле — от Solar, а есть помощнее и поизящнее — вроде PowerBook. Последний является ещё и записной книжкой со сменными листами.