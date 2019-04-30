США считают, что боевики готовят новые теракты в Шри-Ланке

В Вашингтоне отмечают, что члены группировки, совершившей атаки в пасхальное воскресенье, могут находиться на свободе.

Посол США в Коломбо Алайна Теплиц предупредила, что боевики могут "активно планировать" новые атаки в Шри-Ланке.

— Мы полагаем, что террористическая угроза сохраняется. Действующие члены группировки, совершившей теракты в пасхальное воскресенье, всё ещё могут находиться на свободе, — заявила Теплиц в интервью агентству Reuters.

Дипломат подчеркнула, что у Соединённых Штатов есть основания полагать, что террористы не были полностью обезврежены.

— Мы считаем, что идёт активное планирование (новых атак — Прим. ред.), — сказала Теплиц.

Об угрозе новых терактов в островном государстве сообщала и разведка Шри-Ланки.

Как ранее писал Лайф, в результате серии нападений 21 апреля, в день католической Пасхи, в Шри-Ланке погибло около 250 человек.