BMW собирается открыть в России собственный завод

Компания хочет подписать контракт с Минпромторгом на строительство предприятия, завод может появиться в технопарке "Храброво" в Калининградской области.

BMW собирается открыть в России свой завод и производить авто отдельно от калининградского "Автотора", на котором машины данной марки собираются уже более 20 лет. Об этом сообщает газета "Известия".

— Да, действительно, мы рассматриваем различные варианты, мы в переговорном процессе, но к финальному пониманию пока не пришли, — рассказал официальный представитель BMW в России Василий Мельников.

Консультант по автопрому Сергей Бургазлиев объясняет, что намерение BMW может быть продиктовано необходимостью лучше контролировать собственную сборку. На собственном заводе концерн сможет выстроить все производственные процессы так, как ему удобно. Максимальная мощность предприятия, по оценкам Бургазлиева, может составить около 35 тысяч автомобилей, а инвестиции не превысят €220–250 миллионов.

При этом эксперты считают, что создание BMW собственного предприятия нанесёт "Автотору" финансовый урон и принесёт имиджевые потери.

Сейчас на заводе "Автотор" производятся легковые машины BMW, Hyundai-Kia, китайской компании Chery, а также грузовики Hyundai.