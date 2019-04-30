Командующий Парадом Победы похвалил кабриолет Aurus

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Командующий Парадом Победы похвалил кабриолет Aurus

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Командующий Парадом Победы на Красной площади главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков остался доволен кабриолетом отечественного производства Aurus после первой ночной тренировки.

Машина в целом хорошая: стоять удобно, командовать тоже, звук хороший. Машина смотрится хорошо, — заявил Салюков.

При этом он отметил большой тоннаж авто и заявил, что к нему необходимо приспосабливаться.

Также Салюков отметил, что репетиция парада прошла хорошо, особенно если учесть, что его участники перешли с бетонного покрытия на брусчатку.

Ранее Лайф показал новый кабриолет Aurus, который предстал без камуфляжа во время репетиции парада на Красной площади.

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