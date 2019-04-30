Певица МакSим обратилась к фанатам после ДТП

Певица Марина Абросимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, после ДТП обратилась к фанатам. Она поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала, что идёт на поправку.

— Надеюсь, что скоро мне разрешат вернуться домой, я выполняю все предписания докторов, иду на поправку. Пока ещё болит голова и держится температура. Но с каждым днём легче. Скучаю, — рассказала МакSим.

Аудиопривет от певицы в "Инстаграме" разместила PR-директор артистки Маргарита Соколова.

— Пока ещё больно говорить, но чувствует себя лучше. К концу недели, бог даст, перевезём её в Москву, — написала Соколова.

Напомним, 35-летняя певица попала в ДТП 23 апреля по пути в аэропорт: артистка спешила в Москву на съёмки нового клипа. Но у машины пробило колесо, её занесло на скользкой дороге, и в итоге авто врезалось в бордюр. Певица получила множественные гематомы. Известно, что авария произошла не в России.