Во Львове гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Читайте также

Во Львове гости пришли на свадьбу в нацистской форме

10

Фото: © Facebook/eduard.dolinsky

На опубликованной в Сети фотографии они позируют на фоне памятника митрополиту Шептицкому, сотрудничавшему с немецкими оккупантами.

Во Львове гостями одной из свадебных церемоний стали мужчины в нарядах, напоминающих форму военнослужащих вермахта. Соответствующее фото на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Свадьба во Львове. Молодожёны с гостями в нацистской форме, — написал Долинский в комментарии к фотографии.

На фотографии молодожёны и гости церемонии позируют на фоне памятника митрополиту Андрею Шептицкому на площади Святого Юра. Шептицкий в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с немецкими оккупантами.

В комментариях к посту Долинского один из пользователей отметил, что ранее снимок был размещён на странице националиста Василия Бичко, которого замечали во Львове в нацистском обмундировании.

Ранее Лайф писал, как на Украине компания устроила корпоратив в форме СС.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×