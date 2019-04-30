Во Львове гости пришли на свадьбу в нацистской форме

На опубликованной в Сети фотографии они позируют на фоне памятника митрополиту Шептицкому, сотрудничавшему с немецкими оккупантами.

Во Львове гостями одной из свадебных церемоний стали мужчины в нарядах, напоминающих форму военнослужащих вермахта. Соответствующее фото на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

— Свадьба во Львове. Молодожёны с гостями в нацистской форме, — написал Долинский в комментарии к фотографии.

На фотографии молодожёны и гости церемонии позируют на фоне памятника митрополиту Андрею Шептицкому на площади Святого Юра. Шептицкий в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с немецкими оккупантами.

В комментариях к посту Долинского один из пользователей отметил, что ранее снимок был размещён на странице националиста Василия Бичко, которого замечали во Львове в нацистском обмундировании.

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