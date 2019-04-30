ФСБ ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию, где делали синтетику

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ФСБ ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию, где делали синтетику

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Фото: © Агентство «Москва»

В Московской области ликвидировали нарколабораторию, где производили синтетику. На месте задержали организатора подпольного предприятия, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

ФСБ России проведена операция по ликвидации нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических средств, — говорится в сообщении.

Организатором оказался житель Москвы. Готовые наркотики он сбывал через нелегальные интернет-магазины. В лаборатории у него нашли вещества для создания наркотиков, оборудование, химические реактивы.

Москвича уже поместили под стражу.

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