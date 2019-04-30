В Милане госпитализировали Сильвио Берлускони

О состоянии здоровья итальянского политика не сообщается. В медучреждение его привезли на машине скорой помощи.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони утром 30 апреля был доставлен в миланский госпиталь "Сан Раффаэле", сообщает издание Corriere della Sera.

О состоянии здоровья итальянского политика не сообщается. Как ожидается, подробности журналистам расскажут на пресс-конференции, которая состоится в 15:00 мск.

Как отмечается, в июне 2016 года в этом же госпитале Берлускони перенёс операцию на открытом сердце — ему заменили аортальный клапан.