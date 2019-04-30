В Минске рассказали, когда восстановится работа нефтепровода "Дружба"

При этом поставку чистой нефти на территорию республики ожидают не раньше вечера 2 мая.

На полное восстановление работы нефтепровода "Дружба" может уйти несколько месяцев. Об этом сообщили в компании "Белнефтехим".

Там пояснили, что принятые ранее меры позволяют наладить поставки лишь по одной нитке. При этом прибытие чистой нефти на территорию республики ожидают не раньше вечера 2 мая, а на НПЗ в Мозыре — 4 мая.

Об ухудшении качества поставок нефти из России в Белоруссию Лайф сообщал больше недели назад. Тогда Минск ограничил экспорт нефтепродуктов. Также белорусская сторона потребовала компенсации от российских нефтяников за испорченное оборудование на НПЗ и недополученную прибыль.