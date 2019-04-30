Индийская армия обнаружила в Гималаях следы "йети"

Альпинистская экспедиционная группа военных индийской армии утверждает, что обнаружила в Гималаях следы снежного человека (йети) размером 81х38 сантиметров.

— Этого неуловимого снежного человека прежде видели лишь один раз — в Национальном парке Макалу-Барун, — заявляют военные в "Твиттере".

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 апреля 2019 г.

Хоть на опубликованной фотографии действительно виден огромный след, пользователи социальных сетей относятся с недоверием к находке, которая подаётся в качестве единственного доказательства существования снежного человека.