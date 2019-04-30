Индийская армия обнаружила в Гималаях следы "йети"

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Индийская армия обнаружила в Гималаях следы "йети"

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Фото: © Twitter / ADG PI - INDIAN ARMY

Альпинистская экспедиционная группа военных индийской армии утверждает, что обнаружила в Гималаях следы снежного человека (йети) размером 81х38 сантиметров.

Этого неуловимого снежного человека прежде видели лишь один раз — в Национальном парке Макалу-Барун, — заявляют военные в "Твиттере".

Хоть на опубликованной фотографии действительно виден огромный след, пользователи социальных сетей относятся с недоверием к находке, которая подаётся в качестве единственного доказательства существования снежного человека.

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