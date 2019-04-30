На Урале депутат выписал самому себе благодарность "за огромный вклад"

В Челябинской области депутат Совета посёлка Полетаево Анатолий Лёсин выписал благодарность самому себе. Грамоту он получил "за огромный вклад в развитие детской футбольной лиги Chelkids", сообщает паблик "Типичный Челябинск".

О получении благодарности Лёсин сообщил в посте на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

— Очередная благодарность! Спасибо! — написал Лёсин.

Депутат удалил или скрыл пост после того, как на него обратили внимание участники спортивного праздника.

Проект ChelKids объединяет детские футбольные команды Челябинска и области — они участвуют в организованном турнире.