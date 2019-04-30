Глава "Транснефти" доложит Путину о ситуации с нефтепроводом "Дружба"

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Глава "Транснефти" доложит Путину о ситуации с нефтепроводом "Дружба"

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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Президент России Владимир Путин в течение дня встретится с главой компании "Транснефть" Николаем Токаревым, который доложит ему о ситуации с нефтепроводом "Дружба". Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также 30 апреля президент встретится с членами Совета безопасности РФ и проведёт несколько рабочих встреч. Кроме того, он обсудит работу Объединённой судостроительной компании с её главой Георгием Полтавченко.

Вечером не исключаю международного телефонного разговора, — добавил Песков.

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