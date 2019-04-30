Глава "Транснефти" доложит Путину о ситуации с нефтепроводом "Дружба"

Президент России Владимир Путин в течение дня встретится с главой компании "Транснефть" Николаем Токаревым, который доложит ему о ситуации с нефтепроводом "Дружба". Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также 30 апреля президент встретится с членами Совета безопасности РФ и проведёт несколько рабочих встреч. Кроме того, он обсудит работу Объединённой судостроительной компании с её главой Георгием Полтавченко.

— Вечером не исключаю международного телефонного разговора, — добавил Песков.