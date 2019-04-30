Песков рассказал, почему на Параде Победы не будет лидеров других стран

Приезда иностранных лидеров на Парад Победы в Москве не ожидается, так как им не направляли специальных приглашений. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это не уникальная ситуация. Каких-то спецприглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия, — отметил Песков.

При этом, по его словам, в следующем году будет отмечаться "важная и большая юбилейная дата" и 2019 год будет действительно особенным.