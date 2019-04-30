Песков объяснил решение упростить выдачу паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР

В Кремле прокомментировали решение президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что паспорта РФ позволят жителям Донбасса ездить не только в Россию.

— В России они, предположим, могли использовать эти документы, но никоим образом они не могли это делать где-то в других направлениях, — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что из-за вопроса документов жители ДНР и ЛНР сталкивались с рядом проблем.

Как ранее сообщал Лайф, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Глава государства пояснил, что указ — вопрос гуманитарного характера.