В Кремле назвали очевидной победу Зеленского на украинских выборах

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине является очевидной, а Москва уважает выбор народа Незалежной. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Мы с самого начала говорили, что уважаем выбор украинского народа, и очевидна победа Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят, — заявил Песков.
Напомним, 21 апреля Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов на Украине, набрав 73% голосов.
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