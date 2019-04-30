В Росгвардии рассказали, почему важно дружить с соседями

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В Росгвардии рассказали, почему важно дружить с соседями

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Фото: ©РИА Новости/Николай Хижняк

В преддверии майских праздников россиянам дали советы о том, как обеспечить безопасность своей собственности.

В Росгвардии посоветовали гражданам наладить хорошие отношения с соседями и воспользоваться охранными системами, чтобы обезопасить свою собственность во время длинных майских праздников. Об этом рассказал старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов.

Об охране квартиры лучше позаботиться заранее. В первую очередь надо задуматься об установке технических средств охраны. В настоящий момент предлагается огромный выбор таких устройств, причём оборудование российского производства ни в чём не уступает западным аналогам, — цитирует Белокопытова "Интерфакс".

Старший инспектор также призвал не оставлять ключи в ненадёжных местах (под ковриком, в почтовом ящике) и порекомендовал быть осторожнее с социальными сетями: не сообщать даты поездок, чтобы эту информацию не смогли использовать злоумышленники.

А самое важное, отмечает Белокопытов, дружить с соседями, которые всегда могут заметить что-то подозрительное и поднять тревогу.

Согласно приведённой статистике, с начала года на пульты централизованной охраны поступило более 246 тысяч сигналов тревоги.

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