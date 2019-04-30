В Росгвардии рассказали, почему важно дружить с соседями

В преддверии майских праздников россиянам дали советы о том, как обеспечить безопасность своей собственности.

В Росгвардии посоветовали гражданам наладить хорошие отношения с соседями и воспользоваться охранными системами, чтобы обезопасить свою собственность во время длинных майских праздников. Об этом рассказал старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов.

— Об охране квартиры лучше позаботиться заранее. В первую очередь надо задуматься об установке технических средств охраны. В настоящий момент предлагается огромный выбор таких устройств, причём оборудование российского производства ни в чём не уступает западным аналогам, — цитирует Белокопытова "Интерфакс".

Старший инспектор также призвал не оставлять ключи в ненадёжных местах (под ковриком, в почтовом ящике) и порекомендовал быть осторожнее с социальными сетями: не сообщать даты поездок, чтобы эту информацию не смогли использовать злоумышленники.

А самое важное, отмечает Белокопытов, дружить с соседями, которые всегда могут заметить что-то подозрительное и поднять тревогу.

Согласно приведённой статистике, с начала года на пульты централизованной охраны поступило более 246 тысяч сигналов тревоги.