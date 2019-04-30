ЦОДД предупредил москвичей о "беспощадных" пробках

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ЦОДД предупредил москвичей о "беспощадных" пробках

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Центр организации дорожного движения предупредил москвичей о "беспощадных" пробках на столичных дорогах вечером 30 апреля.

От майских праздников нас отделяет только одно — предпервомайские пробки. Самые беспощадные, особо плотные на выездах, из машин, чьи багажники забиты шашлыком. Сбереги шашлык — не езжай в час пик, — написано в сообщении центра в "Твиттере".

Эксперты указывают, что лучшее время выезда — до 15:00 либо после 22:00 сегодня или завтра, 1 мая, до 08:00.

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