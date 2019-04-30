Камеры сняли момент жестокого убийства кассира тульской "Пятёрочки"

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Камеры сняли момент жестокого убийства кассира тульской "Пятёрочки"

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Запись не рекомендована к просмотру несовершеннолетним, так как содержит сцену насилия.

Телеграм-канал Life Shot опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения в тульской "Пятёрочке", где вооружённый ножом мужчина напал на кассира.

Как уточняется, мужчина нанёс жертве около 20 ранений. Женщина скончалась в медицинском учреждении от полученных ранений, рассказали в областном СУ СК РФ.

У погибшей осталось трое маленьких детей.

Как ранее писал Лайф, подозреваемый в убийстве был задержан, его опознали сотрудники магазина.

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