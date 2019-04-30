Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил 2,5 года колонии

При этом гособвинитель настаивал на наказании для Подпорина в виде трёх лет лишения свободы.

Игорь Подпорин, повредивший картину художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, получил 2,5 года колонии общего режима. Это решение вынес Замоскворецкий районный суд.

— Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, — огласила решение судья Наталья Чепрасова.

При этом прокурор просил назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы. Сам Подпорин частично признал свою вину.

Как уже сообщал Лайф, 25 мая 2018 года Игорь Подпорин ворвался в уже пустой зал с картинами Репина и несколько раз ударил металлической стойкой ограждения по полотну "Иван Грозный и сын его Иван".