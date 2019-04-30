В Гамбурге автомобиль протаранил здание ТЦ, есть раненые

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В Гамбурге автомобиль протаранил здание ТЦ, есть раненые

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Фото: © BILD / Robert Matiebel

На месте происшествия работают правоохранители, они выясняют все обстоятельства случившегося.

В Гамбурге автомобиль въехал в крупнейший торговый центр города, сообщает Bild.

По предварительным данным, за рулём Mercedes находился пенсионер. Он потерял контроль над управлением автомобилем и въехал в ТЦ Alstertal, протаранив стеклянные двери.

<p>Фото: © BILD / <a href="https://www.bild.de/regional/bremen/bremen-aktuell/er-verlor-die-kontrolle-ueber-seinen-mercedes-rentner-rast-in-einkaufzentrum-61576828.bild.html" target="_blank">Robert Matiebel</a></p>

По словам очевидца, автомобиль проехал через отдел с сумками и остановился лишь у эскалатора, пробив ограждение.

Как уточнили в полиции города, в результате произошедшего пострадало два человека. При этом, по данным издания Hamberger Abendblatt, за медицинской помощью обратились девять человек.

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