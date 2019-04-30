Министра экономики Дагестана задержали по делу о хищении 20 млн рублей

В МВД России подтвердили задержание министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова по делу о хищении более 20 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

— Он задержан в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту хищения средств в размере более 20 миллионов рублей, — рассказала Волк.

Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве экономики и территориального развития Дагестана проходят обыски.