Министра экономики Дагестана задержали по делу о хищении 20 млн рублей

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Министра экономики Дагестана задержали по делу о хищении 20 млн рублей

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В МВД России подтвердили задержание министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова по делу о хищении более 20 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

— Он задержан в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту хищения средств в размере более 20 миллионов рублей, — рассказала Волк.

Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве экономики и территориального развития Дагестана проходят обыски.

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