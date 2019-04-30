Москвичей призвали держать детей подальше от мангала

С приближением сезона шашлыков возрастает количество обращений в ожоговые отделения.

В связи с наступлением майских праздников, а также открытием сезона шашлыков столичный Департамент здравоохранения предупредил об опасности приготовления пищи на открытом огне. Заявление депздрава приводит агентство городских новостей "Москва".

— В сезон шашлыков возрастает количество обращений, связанных с ожогами. Дети от трёх лет страдают чаще — плеснул в огонь средство для розжига, схватился за мангал и так далее. Призываю родителей быть внимательными, отдыхая на природе, ограничьте доступ ребёнка к мангалу и легковоспламеняющимся средствам, — рассказал главный врач детской больницы № 9 им. Г. Сперанского Анатолий Корсунский.

Он также отмечает, что при получении ожога следует подставить обожжённое место под прохладную воду. Травмированную область нужно покрыть чистой повязкой для предотвращения инфекции. И, конечно же, необходимо вызвать скорую помощь.