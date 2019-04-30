Убийца кассира тульской "Пятёрочки" месяц готовил нападение

Для храбрости подозреваемый, который не раскаивается в содеянном, выпил 200 граммов водки.

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве кассира "Пятёрочки" в городе Узловая Тульской области, месяц вынашивал идею убить женщину. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, конфликт между нападавшим и погибшей развивался на протяжении трёх лет. Женщину раздражала громкая музыка в квартире соседа. Она неоднократно вызывала полицию, и мужчину злило такое отношение.

В начале апреля кто-то сломал женщине дверь, и она написала на мужчину заявление. Суд обязал его выплатить штраф в размере 300 рублей. После этого мужчина решил убить соседку.

Как рассказал источник, перед убийством мужчина выпил водки. Собеседник уточнил, что подозреваемый признал вину, но не раскаялся. При этом он заявил, что, если бы не выпил, убийства могло не произойти.

Как ранее писал Лайф, задержанный неоднократно угрожал своей жертве и её детям. Момент жестокого убийства кассира "Пятёрочки" сняли камеры видеонаблюдения.