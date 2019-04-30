Орнитологи посоветовали тактично и без паники выгонять птиц из квартиры

Специалисты также отмечают, что с пернатыми можно при необходимости и поговорить.

Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин в беседе с агентством "Москва" заявил, что выгонять залетевших в квартиру птиц необходимо тактично и без паники.

По его словам, с наступлением теплоты люди стали чаще и шире открывать окна, птицы начали в них охотнее залетать. Также пернатые перестали бояться людей из-за того, что те чаще их подкармливают.

— Чтобы выгнать залетевшую птицу, нужно открыть окна пошире и без резких движений, не пугая птицу, тактично приближаясь с противоположной окну стороны, расставив руки, стараться переместить её к окну. Если всё сделать правильно и спокойно, она сама сообразит и улетит. Кричать и махать руками, пугая птицу, не стоит, — заявил Мишин.

Он также отметил, что паникующая птица может начать биться о стены и сильно покалечится.

— Можно при этом с птицей разговаривать, главное — сохранять спокойный тон. Дикую птицу лучше не ловить и вообще не трогать, — добавил Мишин.

Если же птица не желает покидать ваше жилище, то, скорее всего, она ручная. В таком случае её необходимо аккуратно выпустить на волю или же убрать в коробочку и содержать. Кроме того, после прилёта птицы необходимо дезинфицировать квартиру.