Группа Сбербанка сократила штат почти на 2,5 тысячи сотрудников

Численность сотрудников группы Сбербанка в первом квартале 2019 года сократилась на 2455 человек. Это следует из промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности.

Как уточняется, по состоянию на 31 декабря 2018 года численность сотрудников группы составляла 293 752 человека, а к 31 марта 2019 года сократилась на 0,8% — до 291 297 человек.

Напомним, за 2018 год штат группы был сокращён на 16,5 тысячи сотрудников.

Как ранее писал Лайф, глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что к радикальному сокращению людей, выполнявших простые операции, привело внедрение искусственного интеллекта.