Алкоконтроль. Приложения, которые защищают от пьяных глупостей

Долгие выходные — отличный повод устроить шумное застолье с семьёй или друзьями. Рюмка за бокалом, стакан за бутылкой — и головная боль на следующий день обеспечена. В прямом и переносном смысле. В алкогольном кураже люди регулярно творят глупости, от которых наутро им стыдно. Контролировать себя, отмечая большой праздник, могут только мастера и талантливые люди. Остальным, как правило, нужен контроль со стороны — в виде друга или, на худой конец, смартфона. Да-да, многие могут не знать, но для Android и iOS есть ряд приложений, которые спасут человека от лишних проблем во время и после гуляний. Лайф решил рассказать о нескольких таких утилитах.

Vivino (iOS/Android)

Правильное застолье начинается с правильного выбора алкоголя. К мясу, которое часто сопровождает людей в майские праздники, хорошо подходит вино. А выбор вина — дело непростое. Как раз на этот случай рекомендуем зарегистрироваться в соцсети Vivino, в которой миллионы пользователей делятся отзывами о благородных напитках разных марок и сортов. Кроме того, отсканировав штрихкод бутылки, пользователь получит исчерпывающую информацию о продукте, включая цены на бутылку в других магазинах.

"Антиконтрафакт алко" (iOS/Android)

Стоит заранее позаботиться и о качестве алкоголя. Особенно если точно известно, что вечеринка не ограничится одним вином. Поможет с этим официальное приложение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Отсканировав с его помощью акцизную марку, пользователь узнает, легальный у него в руках продукт или нет. Если нет, то можно не только наехать на продавца, но и пожаловаться на него в соответствующее ведомство прямо в приложении.

"Ай похмелье" (iOS)

Физическая боль после бурного застолья знакома всем, кроме трезвенников. Невыносимые симптомы побуждают людей потрошить Интернет в поисках волшебного рецепта от похмелья. На это могут уйти часы, поэтому легче скачать приложение "Ай похмелье", которое представляет собой интерактивный справочник, составленный врачами-токсикологами. В "Ай похмелье" можно выбрать ряд параметров, исходя из которых приложение подберёт схему "лечения". Другой полезной информации в приложении тоже много. Например, там описан ряд симптомов, согласно которым можно понять, что товарищ на другом конце стола, осушающий рюмку за рюмкой, уверенно идёт к алкогольной коме.

"Сколько выпить" или "Алкометр" (iOS/Android)

Чтобы не оказаться тем самым человеком на другом конце стола самому, нужно знать свою норму. Пока человек трезвый, он наверняка скажет, что в курсе, когда ему надо остановиться. Однако каждая новая порция алкоголя эту границу размывает. Специально для этого в App Store и Play Market есть куча приложений, которые за вас посчитают норму и оповестят, когда хватит. "Сколько выпить" или "Алкометр" используют для вычисления лимита, учитывающего вес, рост, пол, возраст, количество выпитого алкоголя и массу других параметров — вплоть до типа закусок, которые человек съедает. Помимо своевременной сигнализации обе утилиты показывают также степень опьянения и примерное время выведения этанола из организма.

"Алкотестер Lite" (iOS/Android)

Планируете в выходные посетить сразу несколько стран и поездить там на автомобиле? Не забудьте установить приложение "Алкотестер Lite". Оно показывает, сколько в каждой стране можно выпить, чтобы вас жесточайше не оштрафовал автоинспектор. Причём лимит указывается не только в заумных промилле, но и в миллилитрах всех популярных алкогольных напитков. Приложение рассчитывает дозу для каждого индивидуально — главное, не забыть ввести параметры тела. Конкретно "Алкотестер Lite" есть только на iOS, но на Android тоже есть аналогичные утилиты.

Swig (iOS/android)

Все друзья разъехались и не с кем отметить праздник? Есть приложения-помощники и на этот случай. Взять хотя бы соцсеть Swig. В ней всех пользователей объединяет одно — любовь к выпивке. Её интерфейс сильно похож на Instagram двухлетней давности, но хватает и уникальных опций. Например, Swig собирает данные о выпитых пользователем напитках и потом создаёт инфографику, которая видна другим пользователям. Также можно увидеть, в какие именно дни человек наиболее алкоактивен. В общем, если у человека стоит цель выпить в компании, то Swig поможет её достичь. И да, несмотря на англоязычный интерфейс, в сервисе хватает русскоговорящих пользователей, так что не стоит пугаться скриншотов.

Drunk Mode (Android)

"Напился? Веди себя прилично!" — гласит народная мудрость. Касается она не только вербального общения, но и переписок, телефонных разговоров. Тем же, кто не в состоянии себя контролировать, рекомендуем приглядеться к утилите Drunk Mode. Она добавляет ещё один режим работы смартфона, активация которого запрещает пользователю звонить на указанные номера и печатать слова-маркеры. Отличная защита от пьяных звонков и сообщений бывшим любовникам или, не дай бог, боссу. Активируется "пьяный" режим одним нажатием на соответствующую иконку. Можно также установить таймер автоматического выключения защиты.