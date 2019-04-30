Два моряка умерли на российском судне по пути в ЮАР

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Два моряка умерли на российском судне по пути в ЮАР

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Одновинтовой двухпалубный дизель-электроход "Василий Головнин". Фото: © Сайт транспортной группы FESCO

По некоторым данным, они скончались от отравления метанолом. Тела матроса и токаря будут доставлены во Владивосток самолётом.

Два члена экипажа судна "Василий Головнин" скончались во время перехода дизель-электрохода из антарктической экспедиции в Кейптаун. Об этом со ссылкой на представителя Федерации профсоюзов Приморского края сообщает "Интерфакс — Дальний Восток".

По словам собеседника агентства, причины смерти матроса и токаря пока не установлены.

В пресс-службе транспортной группы FESCO, которой принадлежит судно, заявили, что пока не комментируют ситуацию, и пообещали подготовить пресс-релиз по результатам проводимого расследования.

По данным "КП Владивосток", моряки отравились метанолом. По информации собеседника издания, их тела будут доставлены во Владивосток самолётом.

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