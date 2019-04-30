Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России

Белоруссия полностью прекратила приём российской нефти. Восстановить его планируют 2 мая. Об этом журналистам рассказал главный инженер ОАО "Гомельтранснефть "Дружба" Андрей Вериго.

— На 08:00 30 апреля все маршрутные поручения по месяцу были выполнены и приём нефти из РФ полностью остановлен. Качественная нефть находится на 30-м километре трассы Унеча — Мозырь, — заявил Вериго.

Он отметил, что во время паузы компания постарается выполнить все необходимые работы. Добавим, что объём некачественной нефти в трубопроводах России, Польши, Украины и Белоруссии составил 5 млн тонн.

Об ухудшении качества поставок нефти из России в Белоруссию Лайф сообщал больше недели назад. Тогда Минск ограничил экспорт нефтепродуктов. Также белорусская сторона потребовала компенсации от российских нефтяников за испорченное оборудование на НПЗ и недополученную прибыль.