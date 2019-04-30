Психиатр рассказал, как без стресса влиться в работу после майских праздников

Специалист подчеркнул, что во время отдыха всего должно быть в меру, будь то игры на компьютере или занятия спортом.

Для гармоничного выхода на работу после длинных майских праздников врачи советуют не допускать стресса, заниматься спортом, сменить вид деятельности — например, после сидения за компьютером в офисе поработать на даче. Об этом Лайфу рассказал психиатр Сергей Нурисламов.

— Думаю, что помогут не сильно расслабляться и любые спортивные занятия. Сейчас можно и побегать, и уже на велосипедах покататься, вода свободная, можно уже посёрфить, куда-нибудь съездить в туристическую поездку, — сказал психиатр.

По словам Нурисламова, в праздники следует придерживаться правильного питания, соблюдать режим сна, вести активный образ жизни и заниматься спортом. Тогда возвращаться к работе будет легче.

Психиатр отметил, что всего должно быть в меру, будь то игры на компьютере или занятия спортом.

— Многие, наверное, сейчас поедут на дачи. Если они будут там трудиться, то и детям, и молодёжи тоже желательно к этим процессам приобщиться, то есть сменить образ деятельности с профессиональной офисной на работу на сельскохозяйственном участке, — добавил специалист.

Ранее Лайф сообщал, что нужным праздник 1 Мая считают почти 80% россиян. Праздновать Первомай планирует почти половина жителей страны.