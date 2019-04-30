Порошенко отреагировал на официальные итоги выборов

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Порошенко отреагировал на официальные итоги выборов

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Фото: © РИА Новости

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал официальное объявление результатов президентских выборов. Он поблагодарил народ страны.

Спасибо украинскому народу за то, что он подарил мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации, — говорится в сообщении Порошенко в "Фейсбуке".

Напомним, ранее ЦИК Украины подвела итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22%, тогда как Пётр Порошенко не набрал и четверти голосов избирателей — 24,45% голосов.

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