Порошенко отреагировал на официальные итоги выборов

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал официальное объявление результатов президентских выборов. Он поблагодарил народ страны.

— Спасибо украинскому народу за то, что он подарил мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации, — говорится в сообщении Порошенко в "Фейсбуке".

Напомним, ранее ЦИК Украины подвела итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22%, тогда как Пётр Порошенко не набрал и четверти голосов избирателей — 24,45% голосов.