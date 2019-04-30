Медведев не исключил уголовного наказания за некачественную нефть в "Дружбе"

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Медведев не исключил уголовного наказания за некачественную нефть в "Дружбе"

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Фото: © РИА "Новости" / Егор Еремов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что за некачественную нефть в трубопроводе "Дружба" будет применено уголовное наказание.

Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть гражданско-правовой, и может быть уголовной. По всем этим линиям необходимо процедуры довести до конца, — заявил глава кабмина.

Он добавил, что именно это обещал партнёрам из Минска.

Об ухудшении качества поставок нефти из России в Белоруссию Лайф сообщал больше недели назад. Сейчас Минск полностью прекратил приём российской нефти. Восстановить его планируют 2 мая.

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