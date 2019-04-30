Напавшего на башкирскую школу подростка отправят на лечение

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Напавшего на башкирскую школу подростка отправят на лечение

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Фото: © соцсети

Про арестованного год назад 17-летнего ученика ходили слухи об изменении ему меры пресечения ввиду несовершеннолетия и состояния здоровья.

Подростку, год назад напавшему на школу в Стерлитамаке, изменили меру пресечения на прохождение принудительного лечения по ходатайству его защиты. Его адвокаты настаивали на неблагоприятных условиях ареста.

Судом принято решение о применении к нему мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, сроком до одного года, — сказано в сообщении СУ СКР.

Напомним, подросток напал на школу в апреле 2018 года, в результате пострадало четыре человека: две одноклассницы Артёма Т., учительница и он сам. Защита подростка уже пыталась обжаловать приговор, но тогда его оставили без изменений. О развитии событий и подробностях следствия Лайф писал в текстовой трансляции.

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