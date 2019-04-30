Стала известна причина обращения Берлускони к врачам

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обратился к медикам из-за острой почечной колики. Об этом сообщило агентство ANSA.

Как пояснили в миланском госпитале "Сан-Раффаэле", Берлускони проходит медобследование, он не госпитализирован.

По словам источника в окружении 82-летнего политика, экс-премьер намерен участвовать в мероприятии по представлению кандидатов от партии "Вперёд, Италия" в Европейский парламент. Как ожидается, оно пройдёт сегодня на вилле Гернетто.

Ранее Лайф сообщал, что Сильвио Берлускони был доставлен в госпиталь в Милане на машине скорой помощи.