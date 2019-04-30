Путин обсудил с членами Совбеза встречу с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ проинформировал их о своих контактах с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Путин также проинформировал коллег о своих контактах с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке и о многочисленных переговорах с зарубежными лидерами, состоявшихся в ходе недавнего посещения Китая, — заявил Песков.

Также президент затронул ситуацию в Венесуэле в свете последних сообщений о попытках устроить государственный переворот. Кроме того, на совещании обсуждались текущие вопросы внутренней повестки.