Путин обсудил с членами Совбеза встречу с Ким Чен Ыном

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Путин обсудил с членами Совбеза встречу с Ким Чен Ыном

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ проинформировал их о своих контактах с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин также проинформировал коллег о своих контактах с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке и о многочисленных переговорах с зарубежными лидерами, состоявшихся в ходе недавнего посещения Китая, — заявил Песков.

Также президент затронул ситуацию в Венесуэле в свете последних сообщений о попытках устроить государственный переворот. Кроме того, на совещании обсуждались текущие вопросы внутренней повестки.

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