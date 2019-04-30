На Урале глава Думы принёс траурный венок к рабочему месту коллеги

Спикер объяснил, что 1 Мая его возложат к памятнику ракетчикам, сбившим американского разведчика Фрэнсиса Пауэрса.

Председатель Думы городского округа Богданович Свердловской области Юрий Гринберг накануне последнего рабочего дня одной из сотрудниц оставил у её стола траурный венок, сообщает URA.RU.

— Дело в том, что они не сработались, председатель Думы отказался продлять с ней контракт, — пояснил один из депутатов. — Все восприняли венок Гринберга как какой-то намёк.

Он рассказал, что сотрудники были шокированы действиями Гринберга, а женщина, у стола которой появился венок, ушла на больничный — из-за инцидента у неё поднялось давление.

По словам самого Гринберга, никаких намёков он не делал, а сразу объяснил, что оставит венок на 1 Мая в кабинете. Председатель Думы уточнил, что его возложат к памятнику ракетчикам, сбившим американского разведчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса.

— Тогда погиб наш лётчик Сергей Сафронов, вот в память о нём этот венок, — сказал Гринберг.

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