Россиянам в Шри-Ланке рекомендовали не ходить в торговые центры

Россиянам, находящимся в Шри-Ланке, рекомендовано в ближайшие дни избежать посещения торговых центров и госпиталей. Об этом говорится в сообщении Посольства РФ в стране в "Твиттере".

Вниманию российских граждан!



Настоятельно рекомендуем, особенно в период с 30 апреля по 5 мая 2019 г., избегать посещения госпиталей, мест религиозного культа, торговых центров и супермаркетов. Сохраняют свою актуальность также все ранее опубликованные Посольством рекомендации. — Russian Embassy, LKA (@RusEmbSriLanka) 30 апреля 2019 г.

— Настоятельно рекомендуем, особенно в период с 30 апреля по 5 мая, избегать посещения госпиталей, мест религиозного культа, торговых центров и супермаркетов. Сохраняют свою актуальность также все ранее опубликованные посольством рекомендации, — говорится в сообщении.

Напомним, что 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов. Восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах. По данным Минздрава страны, погибло 359 человек, однако позже оказалось, что цифры были по ошибке завышены медиками, в настоящий момент насчитывается около 250 погибших.