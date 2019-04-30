Россиянам в Шри-Ланке рекомендовали не ходить в торговые центры

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Россиянам в Шри-Ланке рекомендовали не ходить в торговые центры

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Фото: © AP Photo / Eranga Jayawardena

Россиянам, находящимся в Шри-Ланке, рекомендовано в ближайшие дни избежать посещения торговых центров и госпиталей. Об этом говорится в сообщении Посольства РФ в стране в "Твиттере".

Настоятельно рекомендуем, особенно в период с 30 апреля по 5 мая, избегать посещения госпиталей, мест религиозного культа, торговых центров и супермаркетов. Сохраняют свою актуальность также все ранее опубликованные посольством рекомендации, — говорится в сообщении.

Напомним, что 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов. Восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах. По данным Минздрава страны, погибло 359 человек, однако позже оказалось, что цифры были по ошибке завышены медиками, в настоящий момент насчитывается около 250 погибших.

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